Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на ответный матч полуфинала ЛЧ с «Реалом»

Тренерский штаб «Манчестер Сити» определился со стартовым составом команды на ответный матч 1/2 финал Лиги чемпионов с «Реалом».

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 17 мая, на арене «Этихад» в Манчестере. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родри, Гюндоган, де Брюйне, Бернардо Силва, Грилиш, Холанд.

Добавим, что первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов завершился вничью – 1:1. В прошлой встрече отличились нападающий мадридской команды Винисиус и хавбек английского клуба Кевин де Брюйне.