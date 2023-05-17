Почеттино принял решение о будущем Лукаку в «Челси»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку может вернуться в «Челси» по просьбе потенциального тренера «синих» Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, специалист заявил руководству, что рассчитает на игрока. При этом наставник подчеркнул, что бельгиец должен пересмотреть свое отношение к делу и бороться за место в составе.

Сам Лукаку предпочитает остаться в «Интере», однако, итальянцы могут вернуть его в стан «синих» из-за высоких финансовых требований.

Ожидается, что переговоры по этому вопросу состоятся в июне.

В нынешнем сезоне Серии А бельгийский форвард провел 7 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевой пас.