«Краснодар» – «Урал»: хозяева снова вышли вперед благодаря голу Кордобы

В эти минуты проходит второй тайм финального матча второго этапа Пути регионов Кубка России, в котором «Краснодар» дома играет с «Уралом».

Отметим, что колумбийский форвард «быков» Джон Кордоба отличился забитым мячом на 59-й минуте и вывел свою команду вперед.

Таким образом, счет в матче стал 2:1 в пользу коллектива из Краснодара. Ранее за хозяев поля гол забил защитник Кайо (9-й минута). Забитый мяч гостевой команды на счету нападающего Эрика Бикфалви (22-й минута).

Напомним, что победитель встречи станет вторым суперфиналистом розыгрыша Кубка России. Его соперником станет московский ЦСКА, который ранее заработал путевку в Суперфинал через высшую сетку турнира. Финальный матч пройдет на стадионе «Лужники» 11 июня.