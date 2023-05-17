Саттон заявил, что Рюдигер не сможет снова противостоять Холанду в ответном матче Лиги чемпионов 

Экс-форвард «Челси» Крис Саттон поделился мнением о соперничестве защитника «Реала» Антонио Рюдигера и нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в полуфинальных матчах команд в Лиге чемпионов.

«Первую битву Рюдигер у Холанда выиграл. Он на протяжении всего матча высовывал голову из-под рук Холанда, держась поближе к нападающему «Сити» и внимательно наблюдая за мячом. Но, мне кажется, что зверя редко удается приручить дважды подряд», – приводит слова Саттона Daily Mail.

Добавим, что ответная игра в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня, 17 мая на стадионе «Этихад» в Англии. Начало встречи - 22:00 мск.

Напомним, что первый матч между футбольными клубами завершился вничью со счетом 1:1.