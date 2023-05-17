«Молчи и слушай»: Канчельскис ответил на предложение Гогниева высказать претензии в лицо

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис неоднократно критиковал Спартака Гогниева за работу в «Химках».

После увольнения из команды тренер предложил бывшему игроку высказать претензии в лицо. Канчельскис предпочел отказаться от этой идеи. Он лишь заявил: «Он свои видео вообще видел? Как он бегает, кричит, скачет. Ему самому не стыдно? Сиди и молчи. «Молчи и слушай» – как в «Собачьем сердце» у Булгакова».

Напомним, будучи тренером «Химок», Гогниев подрался с полузащитником Аязом Гулиевым, а также угодил в скандал с оскорблением журналиста после матча.