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«Молчи и слушай»: Канчельскис ответил на предложение Гогниева высказать претензии в лицо

Страсти накаляются.
«Молчи и слушай»: Канчельскис ответил на предложение Гогниева высказать претензии в лицо
17 мая 2023 21:11
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис неоднократно критиковал Спартака Гогниева за работу в «Химках».

После увольнения из команды тренер предложил бывшему игроку высказать претензии в лицо. Канчельскис предпочел отказаться от этой идеи. Он лишь заявил: «Он свои видео вообще видел? Как он бегает, кричит, скачет. Ему самому не стыдно? Сиди и молчи. «Молчи и слушай» – как в «Собачьем сердце» у Булгакова».

Напомним, будучи тренером «Химок», Гогниев подрался с полузащитником Аязом Гулиевым, а также угодил в скандал с оскорблением журналиста после матча.

источник: Sport24.ru
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