Матчи чемпионата Италии начнутся с минуты молчания

Матчи 36-го тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения в Эмилии-Романьи, сообщил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

«В этот трудный момент итальянский футбол поддерживает пострадавших и выражает соболезнования семьям, потерявших близких», - цитирует Гравину Football Italia.

Область на севере Италии Эмилия-Романья находится под ударом стихии, ливневые дожди привели к выходу из берегов рек. Затоплены большие территории, включая города, есть жертвы.

Ранее в связи с чрезвычайной ситуацией организаторы чемпионата «Формулы-1» отменили Гран-при Эмилии-Романьи.