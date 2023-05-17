«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России 

Футболисты «Краснодара» на своем поле одержали победу над «Уралом» в финале второго этапа Пути регионов Кубка России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

За черно-зеленых забитыми мячами отличились защитник Кайо Панталеан (9-я минута) и нападающий Джон Кордоба (59). В составе екатеринбургской команды гол забил форвард Эрик Биквалфи (22).

Добавим, что на 91-й минуте главный арбитр игры Сергей Карасев удалил с поля защитника гостей Лео Гогличидзе.

Таким образом, «Краснодар» выходит в суперфинал розыгрыша Кубка России, где встретится с ЦСКА, который пробился в финальную стадию через высшую сетку турнира (Путь РПЛ). Встреча запланирована на 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Кубок России

Путь регионов

Финал

Второй этап

«Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)

Голы: Кайо, 9. Кордоба, 59 – Бикфалви, 22.

Удаление: Гогличидзе, 90+1.