«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в Суперфинал Кубка России 

Футболисты «Краснодара» на своем поле одержали победу над «Уралом» в финале второго этапа Пути регионов Кубка России.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
За черно-зеленых забитыми мячами отличились защитник Кайо Панталеан (9-я минута) и нападающий Джон Кордоба (59). В составе екатеринбургской команды гол забил форвард Эрик Биквалфи (22).
Добавим, что на 91-й минуте главный арбитр игры Сергей Карасев удалил с поля защитника гостей Лео Гогличидзе.
Таким образом, «Краснодар» выходит в суперфинал розыгрыша Кубка России, где встретится с ЦСКА, который пробился в финальную стадию через высшую сетку турнира (Путь РПЛ). Встреча запланирована на 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
Кубок России
Путь регионов
Финал
Второй этап
«Краснодар» – «Урал» (Екатеринбург) – 2:1 (1:1)
Голы: Кайо, 9. Кордоба, 59 – Бикфалви, 22.
Удаление: Гогличидзе, 90+1.