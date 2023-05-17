«Краснодар» – «Урал»: пенальти в ворота гостей был отменен

В эти минуты проходит второй тайм финального матча второго этапа Пути регионов Кубка России, в котором «Краснодар» дома играет с «Уралом».

Отметим, что на 90-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасев назначил в ворота гостей пенальти, однако впоследствии отменил 11-метровый удар, зафиксировав офсайд.

Добавим, что в настоящее время счет в матче 2:1 в пользу «Краснодара».

Добавим, что победитель встречи станет вторым суперфиналистом розыгрыша Кубка России. Его соперником будет московский ЦСКА, который ранее заработал путевку в Суперфинал через высшую сетку турнира (Путь РПЛ). Финальный матч пройдет на стадионе «Лужники» 11 июня.