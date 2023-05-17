«Краснодар» вышел в финал Кубка России во второй раз в своей истории 

«Краснодар» стал финалистом розыгрыша Кубка России во второй раз в своей истории.

Отметим, что в среду, 17 мая «быки» одержали победу над «Уралом» (2:1) в финальном матче второго этапа Пути регионов Кубка России и таким образом пробились в суперфинал турнира.

Для команды это станет вторым финалом в соревнованиях. Ранее, в 2014 году «Краснодар» разыгрывал трофей с «Ростовом» и потерпел поражение в серии послематчевых пенальти.

Добавим, что соперником «Краснодара» по суперфиналу Кубка России станет московский ЦСКА, который успешно прошел этапы верхней сетки турнира (Путь РПЛ). Очная встреча команд состоится 11 июня, в Москве на стадионе «Лужники».