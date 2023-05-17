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«Краснодар» стал номинальным хозяином Суперфинала Кубка России 

Подопечные Владимира Ивича сыграют с ЦСКА в финальном матче турнира.
17 мая 2023 22:07
автор: Глеб Шевяков

Стали известны итоги жеребьевки Суперфинала Кубка России, в котором за трофей поборются «Краснодар» и ЦСКА.

Отметим, что в результате жребия номинальным хозяином встречи стал «Краснодар», который сегодня, 17 мая обыграл «Урал» со счетом 2:1 в финале второго этапа Пути регионов.

Добавим, что Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Запланированная дата проведения матча – 11 июня.

Для «быков» это станет вторым финалом розыгрыша Кубка в истории. В 2014 году черно-зеленые встретились на этом этапе с «Ростовом» и проиграли в серии 11-метровых ударов.

источник: «Советский спорт»
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