Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов, опередив Фергюсона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Ответный полуфинальный матч с «Манчестер Сити» в Манчестере стал 191-м в карьере 63-летнего Анчелотти. Он превзошел достижение сэра Алекса Фергюсона, бывшего тренера «Манчестера Юнайтед», у которого 190 матчей в главном клубном футбольном турнире Европы.

Анчелотти является единственным тренером, выигравшим чемпионаты всех топ-5 лиг Европы. Он также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мадриде завершился со счетом 1:1.