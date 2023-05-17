В эти минуты идет первый тайм ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Реал».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу «горожан» благодаря голу полузащитника команды Бернарду Силвы на 23-й минуте после результативной передачи одноклубника Кевина де Брюйне.

Напомним, что первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между футбольными клубами завершился вничью со счетом 1:1.

Добавим, что во вторник, 16 мая определился первый финалист турнира. «Интер» одолел «Милан» в двухматчевом полуфинальном противостоянии с общим счетом 3:0.