Хусаинов уверен, что Карасев принял верное решение, удалив Гогличидзе в матче «Краснодар» – «Урал»

Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева на финальном матче второго этапа Пути Регионов Кубка России, в котором «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Уралом» со счетом 2:1.

Отметим, что 68-летний специалист высказался конкретно об удалении защитника гостей Лео Гогличидзе в концовке встречи.

«Любое нарушение, произошедшее на поле или за его пределами, это дисциплинарные санкции. Остановка игры никак на это не влияет. Если контакт был, значит, должно быть зафиксировано нарушение. Кордоба был в офсайде, Гогличидзе сыграл грубо и получил вторую желтую карточку, хотя это было уже после офсайда. Карасев принял правильное решение», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после победы над «Уралом», «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России, где встретится с московским ЦСКА. Матч пройдет в Москве, на арене «Лужники», 11 июня.

Ранее стало известно, что «быки» стали номинальными хозяевами очного матча с армейцами.