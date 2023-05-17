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Петржела объяснил, что помешало Абаскалю привести «Спартак» к чемпионству

Экс-тренер «Зенита» назвал две причины.
17 мая 2023 22:35
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке». По его словам, испанский специалист не сумел привести команду к успеху по двум причинам.

«Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров. У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – цитирует Петржелу «РБ-Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ красно-белые занимают 4-е место, набрав 50 очков. Москвичи уступают идущему на 3-й позиции «Ростову» по дополнительным показателям.

источник: «Советский спорт»
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