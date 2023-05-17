«Манчестер Сити» обыгрывает «Реал» после первого тайма в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Завершился первый тайм ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Отметим, что после 45 минут игры хозяева поля побеждают «сливочных» со счетом 2:0.

Оба гола «горожан» забил полузащитник Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты).

Напомним, что первая встреча «Манчестер Сити» и «Реала» в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Добавим, что победитель матча станет вторым финалистом Лиги чемпионов. Во вторник, 16 мая «Интер» завоевал путевку в финал соревнований, дважды обыграв «Милан» (2:0, 1:0).