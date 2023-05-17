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Ари признался, что не намерен отказываться от российского гражданства 

Бразилец выразил свою любовь к России, назвав страну частью его жизни.
17 мая 2023 23:19
автор: Глеб Шевяков

Экс-форвард «Спартака» и сборной России Ари рассказал, какие чувства у него вызывает российское гражданство.

«Россия уже стала частью моей жизни! Самые большие радости в моей карьере происходили именно в этой стране! Я бы ни за какие деньги не отказался от российского паспорта. Думаю, что скоро происходящее в мире закончится и российские команды вернут в еврокубки», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, что летом 2018 года Ари получил гражданство России после чего принял участие в двух играх национальной команды.

Добавим, что весной прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «РБ-Спорт»
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