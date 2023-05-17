В эти минуты проходит второй тайм ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Отметим, что счет в матче стал 3:0 в пользу английского клуба после того, как после неудачного рикошета гол в свои ворота забил защитник Мануэль Аканджи на 76-й минуте встречи.

Ранее дубль в ворота мадридского клуба оформил полузащитник небесно-голубых Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты).

Напомним, что первый полуфинальный матч в Мадриде между «Манчестер Сити» и «Реалом» завершилась вничью (1:1).

Добавим, что победитель матча станет вторым финалистом Лиги чемпионов. Во вторник, 16 мая «Интер» завоевал путевку в финал соревнований, дважды обыграв «Милан» (2:0, 1:0).