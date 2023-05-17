«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и вышел в финал Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле нанесли разгромное поражение «Реалу» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу небесно-голубых.

В составе команды Хосепа Гвардиолы голы забили Бернарду Силва, оформивший дубль на 23-й и 37-й минутах встречи, а также Хулиан Альварес (90+1). Еще один гол «горожан» был записан на защитника «горожан» Мануэля Аканджи (76).

Напомним, что первый матч футбольных клубов в Мадриде завершился вничью со счетом 1:1.

Таким образом, «Манчестер Сити» выходит в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Интером», который оказался сильнее «Милана» в двухматчевом противостоянии (2:0, 1:0).

Добавим, что финальный матч Лиги чемпионов запланирован на 10 июня и состоится в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответный матч

«Манчестер Сити» – «Реал» – 4:0 (2:0)

Голы: Силва, 23, 37. Аканджи, 76. Альварес, 90+1.

Первый матч: 1-1.