«Манчестер Сити» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов

Стали известны финалисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В решающей встрече турнира сыграют между собой «Манчестер Сити» и «Интер».

Отметим, что на групповом этапе подопечные Хосепа Гвардиолы заняли первое место в квартете G, набрав 14 очков. Их соперниками были «Севилья», дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген».

В плей-офф «горожане» прошли «Лейпциг» (1:1, 7:0, 1/8 финала), «Баварию» (3:0, 1:1, 1/4 финала) и «Реал» (1:1, 4:0, 1/2 финала).

Что касается «Интера», то команда Симоне Индзаги заняла второе место в группе С (10 очков), опередив «Барселону» и чешскую «Викторию», но уступив первую строчку «Баварии».

В 1/8 финала турнира «нерадзурри» оказались сильнее «Порту» (1:0, 0:0). В четвертьфинале итальянцы одолели еще одну команду из Португалии – «Бенфику» (2:0, 3:3), а в полуфинале победили своих соотечественников – «Милан» (2:0, 1:0).

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка».