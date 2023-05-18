«Ковентри» победил «Мидлсбро» и сыграет с «Лутоном» в финале плей-офф за выход в АПЛ

«Ковентри» победил «Мидлсбро» и вышел в финал плей-офф Чемпионшипа за выход в Английскую премьер-лигу. Матч в Мидлсбро завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 57-й минуте забил Густаво Хамер. Первый матч завершился нулевой ничьей.

Таким образом, по сумме двух игр в финал вышел «Ковентри», который 27 мая на «Уэмбли» сыграет с «Лутоном» за третью путевку в Английскую премьер-лигу.

Ранее право выступить в элитном дивизионе английского чемпионата в следующем сезоне завоевали «Бернли» и «Шеффилд».