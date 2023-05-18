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«Интер» и «Манчестер Сити» впервые в истории Лиги чемпионов сыграют между собой

Ранее команды не встречались в официальных матчах.
18 мая 2023 00:29
автор: Александр Евграфов

Финалисты Лиги чемпионов сезона-2022/23 итальянский «Интер» и английский «Манчестер Сити» не встречались ранее между собой в официальных матчах и впервые сыграют в финале главного европейского клубного футбольного турнира.

Ранее такое было в 2005 году, когда «Ливерпуль» и «Милан» впервые встретились между собой, и эта игра была финальной в розыгрыше Лиги чемпионов. Примечательно, что как и в 2023 году тот финал также проходил в Стамбуле.

В среду «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил действующего обладателя трофея, мадридский «Реал» со счетом 4:0.

В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счет разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, завершился вничью – 1:1.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

источник: «Советский спорт»
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