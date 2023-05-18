Гвардиола установил новый рекорд по скорости достижения 100 побед в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола установил новое достижение в истории Лиги чемпионов.

Напомним, что накануне команда 52-летнего специалиста дома обыграла «Реал» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».

Таким образом, Гвардиола установил новый рекорд, добившись 100 побед в турнире всего за 160 игр. Предыдущее достижение принадлежало наставнику «Реала» Карло Анчелотти. Он достиг этой отметки за 180 матчей.

Ране Гвардиола работал главным тренером «Барселоны» и «Баварии».

Добавим, что в финале «Манчестер Сити» сыграет с «Интером».