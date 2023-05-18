Карвахаль признался, что «Реал» слабее «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал вылет «сливочных» из Лиги чемпионов.

«Мы играли с соперниками, которые были сильнее нас в этом матче. Они довольно уверенно переиграли нас. Мы можем признать, что «Сити» был сильнее, а нам чего-то не хватило. Дело в том, что мы позволили слишком сильно прижать себя к воротам. Наши лучшие голевые моменты пришлись на второй тайм. Мы знали, что «Сити» очень силен дома, но после первого матча у нас было ощущение, что мы способны были сыграть лучше, чем получилось», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В среду «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил действующего обладателя трофея, мадридский «Реал» со счетом 4:0.

В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счет разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, завершился вничью – 1:1.

Таким образом, в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, англичане сыграют с миланским «Интером».