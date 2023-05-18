Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, останется ли он у руля команды в следующем сезоне.

«Никто не сомневается во мне. Думаю, что 15 дней назад президент ясно дал понять, что мы будем делать шаг к совершенству в следующем году. В следующем сезоне я буду здесь, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов», - приводит слова итальянского специалиста Фабрицио Романо.

В среду «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил действующего обладателя трофея со счетом 4:0.

В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счет разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, завершился вничью – 1:1.

Таким образом, в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, англичане сыграют с миланским «Интером».

Добавим, что в испанской Ла Лиге мадридцы также упустили титул «Барселоне».