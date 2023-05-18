Макманаман отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Реалом» в ответном матче полуфинала ЛЧ

Экс-полузащитник «Реала» Стив Макманаман высказался относительно поражения команды от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
Напомним, что ответная игра завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.
«На поле вышел сильнейший и разгромил соперника – вот и всё. Вперёд, в Стамбул!» – цитирует Макманамана BT Sport.
Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья - 1:1.
В финале «Манчестер Сити» встретится с «Интером». Команда Симоне Индзаги по сумме двух встреч была сильнее «Милана».
источник: BT Sport