ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Макманаман отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Реалом» в ответном матче полуфинала ЛЧ

Англичанин провел в составе «сливочных» три сезона.
18 мая 2023 09:17
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник «Реала» Стив Макманаман высказался относительно поражения команды от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, что ответная игра завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.

«На поле вышел сильнейший и разгромил соперника – вот и всё. Вперёд, в Стамбул!» – цитирует Макманамана BT Sport.

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья - 1:1.

В финале «Манчестер Сити» встретится с «Интером». Команда Симоне Индзаги по сумме двух встреч была сильнее «Милана».

источник: BT Sport
Клеман готовится к увольнению из «Монако» и контактирует с новым клубом
За «монегасков» выступает российский футболист.
18.05.2023 09:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Макманаман отреагировал на победу «Манчестер Сити» над «Реалом» в ответном матче полуфинала ЛЧ
Англичанин провел в составе «сливочных» три сезона.
18.05.2023 09:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Модрич поддержал Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Мадридцам не удалось защитить титул.
18.05.2023 09:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
ФИФА презентовала официальный логотип ЧМ-2026
Турнир пройдет в трех странах.
18.05.2023 09:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Ракицкий ответил украинцам, которые критикуют его за выступления в России
Футболист четко обозначил свою позицию.
18.05.2023 08:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в «Реале»
Мадридцы разгромно проиграли «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
18.05.2023 08:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Карвахаль признался, что «Реал» слабее «Манчестер Сити»
Мадридцы с позором вылетели из Лиги чемпионов.
18.05.2023 08:33
Футбол
автор: Александр Шульгин
Винисиус прокомментировал крупное поражение «Реала» в ответном матче с «Манчестер Сити»
«Сливочные» уступили со счетом 0:4.
18.05.2023 08:32
Футбол
Гвардиола установил новый рекорд по скорости достижения 100 побед в Лиге чемпионов
В рамках турнира он тренировал три команды.
18.05.2023 08:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика