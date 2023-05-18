Модрич поддержал Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не видит причин для ухода Карло Анчелотти с поста наставника команды после разгромного поражения «сливочных» от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Тренер достоин того, чтобы продолжить работу, я не сомневаюсь. С тех пор, как он прибыл на второй этап, он выиграл все титулы. Прошлый год был невероятен. В этом сезоне до чемпионата мира мы были очень хороши в Ла Лиге, борясь за все, но потом пришли поражения, которых мы не хотели, их не предвидели», - приводит слова футболиста Cope.

В среду «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов разгромил действующего обладателя трофея со счетом 4:0.

В первом тайме дубль оформил португальский вингер «Сити» Бернарду Силва, во втором тайме автогол Эдера Милитао сделал счет разгромным, а точку перед финальным свистком поставил Хулиан Альварес. Первый матч, состоявшийся 9 мая в Мадриде, завершился вничью – 1:1.

Таким образом, в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле, англичане сыграют с миланским «Интером».

Добавим, что в испанской Ла Лиге мадридцы также упустили титул «Барселоне».