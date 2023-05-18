Клеман готовится к увольнению из «Монако» и контактирует с новым клубом

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман может быть уволен из клуба.

Как сообщает в соцсети бельгийский журналист Саша Тавольери, 49-летний специалист ожидает, что руководство «монегасков» не станет продлевать с ним контракт.

Клеман уже связался с руководством «Брюгге» по поводу возможного сотрудничества. Ранее бельгиец уже работал в команде.

Напомним, что Филипп возглавил «Монако» в январе прошлого года. Контракт истекает в июне 2024-го.

На данный момент «Монако» занимает четвертое место в таблице чемпионата Франции. У монегасков 65 очков после 35 сыгранных матчей.