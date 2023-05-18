Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины

В ближайшее время станет известно имя нового наставника сборной Украины по футболу.

Как сообщает в соцсети журналист Фабрицио Романо, национальную команду возглавит Сергей Ребров. Отмечается, что договоренность с 48-летним специалистом уже достигнута.

На кандидатуру Реброва обратили внимание после срыва переговоров с экс-наставником московского «Локомотива» Славеном Биличем.

Отметим, что ранее Ребров работал ассистентом главного тренера сборной России. Сейчас он возглавляет саудовский «Аль-Айн», контракт с которым рассчитан до июня.

Напомним, что Сергей становился чемпионом России в составе «Рубина».