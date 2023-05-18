Куртуа играл с травмой ответном матче полуфинала ЛЧ против «Манчестер Сити»

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа играл с повреждением против «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу английского клуба.

Как сообщает Marca, 31-летний футболист получил небольшой надрыв трицепса 13 мая в матче чемпионата Испании с «Хетафе».

Отметим, что в текущем сезоне национального первенства провел 27 матчей, в 11 из которых сумел отыграть на ноль.

Добавим, что «Манчестер Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером». Решающая игра пройдет 10 июня в Стамбуле.