«Это было безжалостно». Оуэн - о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился впечатлениями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Игра завершилась о счетом 4:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» вышел в финал турнира.

«Пытаюсь осмыслить столь доминирующий стиль игры. Было попросту безжалостно, а ведь нужно учитывать уровень соперника и стадию турнира. Невероятно было увидеть такое. Дух захватывало», — цитирует Оуэна BT Sport.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.