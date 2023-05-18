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«Это было безжалостно». Оуэн - о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»

Англичанин играл за «королевский клуб».
18 мая 2023 10:11
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился впечатлениями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Игра завершилась о счетом 4:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» вышел в финал турнира.

«Пытаюсь осмыслить столь доминирующий стиль игры. Было попросту безжалостно, а ведь нужно учитывать уровень соперника и стадию турнира. Невероятно было увидеть такое. Дух захватывало», — цитирует Оуэна BT Sport.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.

источник: BT Sport
«Это было безжалостно». Оуэн - о победе «Манчестер Сити» над «Реалом»
Англичанин играл за «королевский клуб».
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