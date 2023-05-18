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«Роме» пока ничего не гарантировано». Моуринью — об ответном матче с «Байером» в Лиге Европы

Встреча в Леверкузене пройдет в четверг, 18 мая.
18 мая 2023 10:44
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался относительно предстоящего ответного матча полуфинала Лиги Европы с «Байером».

Напомним, что первая игра в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу команды португальского специалиста. Автором единственного гола стал Эдоардо Бове.

«Мы очень хотим выиграть этот полуфинал для своих болельщиков. Они невероятные и заслуживают радости. Но мы должны сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал. Трудно сказать, как сложится матч. Нам ничего не гарантировано. Впереди длинный путь», — приводит пресс-служба УЕФА слова Моуринью.

Добавим, что матч в Леверкузене начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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