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«Аль-Хиляль», предлагавший Месси 400 млн евро в год, улучшил условия по контракту

Клуб из Саудовской Аравии продолжает борьбу за футболиста.
18 мая 2023 10:47
автор: Артур Гичунцев

«Аль-Хиляль» не оставляет попыток подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщил Хауме Рурес, глава компании Mediapro, которая владеет правами на трансляцию матчей Ла Лиги.

По его словам, клуб из Саудовской Аравии готов платить аргентинцу 500 млн евро в год. Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предлагал футболисту 400 млн евро.

По данным СМИ, помимо этой команды на аргентинца также претендует «Барселона». В Испании пишут, что каталонцы предложили контракт нападающему с годовым окладом в 14 млн евро.

источник: El Mundo Deportivo
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