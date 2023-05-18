Мората назвал условие, при котором он может перейти в «Милан»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал, при каких обстоятельствах может стать игроком итальянского «Милана».

«Если летом возникнут определенные условия, которые позволят какому-то клубу приобрести меня, а «Атлетико» - меня продать, то переход может состояться. Но, повторюсь, сейчас я вообще ничего не знаю. Вы знаете, как обстоят дела в футболе, особенно в мире трансферов», — приводит слова Мораты Tuttosport.

Напомним, в текущем сезоне Мората провел 39 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 13 мячей.

За три тура до окончания чемпионата Италии-2022/23 «Милан» занимает пятое место в турнирной таблице и рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий год.