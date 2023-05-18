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«Важных матчей было много, и это еще один». Куадрадо - о полуфинале Лиги Европы с «Севильей»

Испанский клуб шесть раз выигрывал турнир.
18 мая 2023 11:18
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо выказался относительно предстоящего ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Севильи».

Отметим, что первая игра в Турине завершилась со счетом 1:1.

«Самый ли это важный матч в «Юве» в моей карьере? Важных матчей было много, и это еще один. Постараемся с партнерами сделать все, чтобы выйти в финал. Для меня и для всех нас это прекрасная возможность достичь серьезной цели после непростого года», — приводит пресс-служба УЕФА слова Куадрадо.

Матч состоится 18 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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