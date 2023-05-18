Литвинов высказался о бойкоте фанатами «Спартака» домашних матчей команды

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов признался, что ему не хватает фанатов на домашних матчах красно-белых.

«Нас пригласили на первую игру, на трибуну с фанатами заходили, перекличку устраивали. Все было очень интересно. Сразу ностальгия в душе, вспоминаю те игры, когда они были на трибунах «Спартака». Это совсем другие ощущения!», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезона Литвинов провел 30 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил три мяча.

Спартаковские фанаты, как и активные болельщики многих других клубов РПЛ, перестали посещать матчи своей команды после введения в России системы fan ID. Добавим, что на игры Кубка страны она пока не распространяется, однако красно-белая торсида игнорирует матчи и этого турнира.