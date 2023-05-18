Быстров считает, что Бакаеву необходимо уходить из «Зенита»

Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на количество игрового времени игрока команды Зелимхана Бакаева.

Напомним, что футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком».

«Бакаев сидит, играет в Counter-Strike неплохо, я видел. Он сам должен принять решение. Если он хочет играть в футбол — нужна игровая практика. Если ты не можешь навязать конкуренцию Малкому и Клаудиньо, то, естественно, нужно уходить. Полировать лавку рановато», - цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Бакаев провел 26 матчей, в которых забил три гола и отметился двумя результативными передачами.