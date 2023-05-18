Комличенко не сыграет в матче против «Краснодара»

Агент форварда «Ростова» Николая Комличенко заявил о характере травмы футболиста.
Напомним, что 27-летний футболист получил повреждение в матче РПЛ против «Сочи» (0:1).
«Николай сделал МРТ, и у него надрыв мышцы. Он пропустит матч против «Краснодара», — цитирует Александра Клюева «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Николай забил 12 мячей и сделал 14 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.
Встреча 28-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени.
источник: «Спорт-Экспресс»