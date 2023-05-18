ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Комличенко не сыграет в матче против «Краснодара»

Игра состоится в воскресенье, 21 мая.
18 мая 2023 12:03
автор: Александр Поволоцкий

Агент форварда «Ростова» Николая Комличенко заявил о характере травмы футболиста.

Напомним, что 27-летний футболист получил повреждение в матче РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Николай сделал МРТ, и у него надрыв мышцы. Он пропустит матч против «Краснодара», — цитирует Александра Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Николай забил 12 мячей и сделал 14 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах.

Встреча 28-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» состоится в воскресенье и начнется в 19.00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
ЭСК РФС поддержала решение VAR засчитать гол нападающего «Локомотива» Изидора
Благодаря данному мячу «железнодорожники» сыграли вничью с «Крыльями Советов».
18.05.2023 12:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» Денисова в матче РПЛ с «Химками»
Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» Денисова в матче РПЛ с «Химками»
Красно-белые претендуют на медали чемпионата.
18.05.2023 12:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Мусы заявил, что он открыт для переговоров о возвращении футболиста в ЦСКА
Агент Мусы заявил, что он открыт для переговоров о возвращении футболиста в ЦСКА
30-летний форвард играет в Турции.
18.05.2023 12:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
Комличенко не сыграет в матче против «Краснодара»
Игра состоится в воскресенье, 21 мая.
18.05.2023 12:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Быстров считает, что Бакаеву необходимо уходить из «Зенита»
Соглашение футболиста с клубом действует до июня 2025 года.
18.05.2023 11:53
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Бывший нападающий «Зенита» сравнил Денисова с Роналду
Полузащитник трижды становился победителем чемпионата РПЛ.
18.05.2023 11:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Литвинов высказался о бойкоте фанатами «Спартака» домашних матчей команды
Активные поклонники красно-белых по-прежнему ждут отмены fan ID.
18.05.2023 11:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Важных матчей было много, и это еще один». Куадрадо - о полуфинале Лиги Европы с «Севильей»
Испанский клуб шесть раз выигрывал турнир.
18.05.2023 11:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мората назвал условие, при котором он может перейти в «Милан»
Форвард продолжает выступать в составе «Атлетико».
18.05.2023 11:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика