Агент Мусы заявил, что он открыт для переговоров о возвращении футболиста в ЦСКА

Тони Харрис, агент нападающего «Сивасспора» Ахмеда Мусы, ответил на вопрос о возвращении клиента в ЦСКА.

«ЦСКА – особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок «Сивасспора» и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться», - приводит «Метарейтинг» слова агента.

Напомним, что Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год и во второй половине сезона-2017/2018. Вместе с клубом нападающий стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка России-2012/13.

Контракт Мусы с турецким «Сивасспором» истекает 30 июня 2024 года.