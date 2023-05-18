ЭСК РФС поддержала решение VAR засчитать гол нападающего «Локомотива» Изидора

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала решение бригады арбитров во главе с Артемом Любимовым засчитать гол нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора в гостевом матче против «Крыльев Советов» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

Напомним, мяч был засчитан после подсказки VAR.

«Решение ЭСК мотивировано тем, несмотря на то, что ассистент в пограничной офсайдной ситуации определил, что атакующий игрок «Локомотива» Вильсон Изидор находился в положении вне игры по отношению к предпоследнему игроку обороняющейся команды «Крылья Советов» Александру Солдатенкову, в распоряжении VAR имелись два хороших повтора, подтверждавшие ошибку ассистента, а учитывая тот факт, что расположение помощника судьи было методически ошибочным, VAR было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Добавим, что Изидор в том момент сравнял счет в матче.

«Крылья Советов» набирали 26 очков после 27 проведенных встреч и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на девятой позиции, имея в своем активе 36 очков.

Добавим, что 21 мая самарцы сыграют дома с «Уралом», 20 мая «Локомотив» примет на своей домашней арене «Факел».