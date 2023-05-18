Погребняк назвал игру «Реала» беспомощной в матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк отреагировал на результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Встреча завершилась в пользу английского клуба со счетом 4:0.

«Удивительно, что «Реал» проиграл так беспомощно, игра шла в одни ворота. Счёт спокойно мог быть 7:0 вчера. Думаю, что испанцы проиграли будущему чемпиону. Если бы «Интер» возглавлял Моуриньо, тогда шансы бы у них были», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле.