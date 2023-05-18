Мостовой: «Спартак» приглашает аферистов на должность главного тренера

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой подверг критике руководство красно-белых.

Отметим, что экс-игрок сборной России недоволен выбором тренеров московской команды.

«Спартак» приглашает на работу каких-то аферистов. Тедеско, Ваноли, Абаскаль — кто это? У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в «Спартаке» на это купились», - цитирует «РБ-Спорт» Мостового.

Добавим, что текущий сезон »Спартак» проводит под руководством испанца Гильермо Абаскаля. На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.