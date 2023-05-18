Полузащитник ЦСКА Обляков считает, что показывает лучшую игру в карьере

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о своей возросшей результативности.

«Наверное, это моя лучшая игра в карьере. Я забиваю, отдаю голевые передачи, чувствую уверенность, все получается. Не знаю, какой мяч выделить. Наверное, первый дубль, который забил «Ахмату». Забить два гола — это приятно. Рассчитываю, что в будущем будет еще и хет‑трик. Буду работать над этим», - приводит «Матч ТВ» слова футболиста.

Всего в текущем сезоне РПЛ Обляков забил восемь голов, сыграв в 25 матчах.

Напомним, что в 28-м туре чемпионата России ЦСКА предстоит выездной матч против «Спартака». Игра начнется 21 мая в 16:30 по Москве.

На данный момент армейцы с 54 очками занимают второе место в РПЛ, красно-белые, имея на четыре очка меньше, идут четвертыми.