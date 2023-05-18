Арбитр Кукуляк не получит назначение на ближайшие игры РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев сообщил, что арбитр Евгений Кукуляк в ближайшее время не будет получать назначение на игры РПЛ.

Кукуляк допустил ошибку в матче между «Спартаком» и «Химками». ЭСК РФС признала, что Кукуляк неверно принял решение об удалении защитника «Спартака» Даниила Денисова в конце первого тайма.

Матч между «Спартаком» и «Химками» закончился вничью - 1:1.

«Как и в других подобных ситуациях, которые происходили ранее, Евгений Кукуляк попадет в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время», - приводит слова Каманцева «Матч ТВ».