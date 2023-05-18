Малком может вернуться в расположение на последние матчи сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда бразильский форвард Малком вернется в расположение команды.

Напомним, что 26-летний футболист улетел на этой неделе на родину в связи с рождением первенца. Семак считает, что Малком еще может сыграть в текущем сезоне.

«Если у него будет возможность приехать сюда на следующий матч или на последний, он обязательно это сделает. На сегодняшний день мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, то останется вместе с супругой. Сейчас быть там для него гораздо важнее, чем здесь», — цитирует наставника официальный сайт «Зенита».

Добавим, что до конца текущего чемпионата «Зениту» осталось провести три матча. Оставшиеся соперники: «Оренбург», «Сочи» и «Факел».