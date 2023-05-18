Канчельскис назвал клуб, в котором Дзюба мог бы завершить карьеру

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался относительно будущего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист продлит контракт с железнодорожниками.

«Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно, — у него очень сложные отношения с болельщиками», — приводит «РБ-Спорт» слова Канчельскиса.

Добавим, что в феврале Дзюба вернулся в РПЛ, подписав контракт с «Локомотивом». За железнодорожников он сыграл 11 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.