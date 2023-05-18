«Севилья» - «Ювентус»: справится ли «старая синьора» с самым титулованным клубом ЛЕ без Бонуччи

В четверг, 18 мая, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы между «Севильей» и «Ювентусом».

Отметим, что неделю назад команды не выявили сильнейшего, встреча завершилась со счетом 1:1.

У итальянского клуба есть кадровые проблемы в обороне. «Ювентусу» не помогут травмированные Маттия Де Шильо и Леонардо Бонуччи. У опытного футболиста повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Добавим, что в текущем розыгрыше плей-офф Лиги Европы «Севилья» выиграла дома все три поединка с общим счетом 8:0.

Встреча в Испании начнется в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада судей во главе с Данни Маккели из Нидерландов..

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на matchtv.ru. Начало в 21.40 мск.