Газизов проиграл дело о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о решении кассационного суда оставить жалобу Шамиля Газизова по делу о взыскании 89 миллионов рублей без удовлетворения.

«Это решение по делу о взыскании с Леонида Арнольдовича 89 миллионов рублей. Верховный суд это решение отменил, а кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения. Шамиль Камилович проиграл все процессы. Больше нет процессов между ним и Леонидом Федуном», - приводит слова Завьялова «Спорт-Экспресс».

Газизов работал на посту генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения из клуба Газизов требовал выплату в размере 400 млн рублей. Он подавал иски к «Спартаку», однако суд отказывал в их удовлетворении.