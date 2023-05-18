ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Газизов проиграл дело о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна

Газизов уже несколько раз подавал в суд на «Спартак».
18 мая 2023 15:10
автор: Александр Кожевников

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о решении кассационного суда оставить жалобу Шамиля Газизова по делу о взыскании 89 миллионов рублей без удовлетворения.

«Это решение по делу о взыскании с Леонида Арнольдовича 89 миллионов рублей. Верховный суд это решение отменил, а кассационный суд оставил жалобу без удовлетворения. Шамиль Камилович проиграл все процессы. Больше нет процессов между ним и Леонидом Федуном», - приводит слова Завьялова «Спорт-Экспресс».

Газизов работал на посту генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

После увольнения из клуба Газизов требовал выплату в размере 400 млн рублей. Он подавал иски к «Спартаку», однако суд отказывал в их удовлетворении.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Байер» - «Рома»: римлян устроит ничья для выхода в финал Лиги Европы
«Байер» - «Рома»: римлян устроит ничья для выхода в финал Лиги Европы
Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
18.05.2023 15:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хуниор Алонсо не уверен, что останется в «Краснодаре»
Контракт парагвайца с «быками» рассчитан до лета 2025 года.
18.05.2023 15:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гвардиола, Артета и Эмери попали в список претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Гвардиола, Артета и Эмери попали в список претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ
Всего 6 номинантов.
18.05.2023 15:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Севилья» - «Ювентус»: справится ли «старая синьора» с самым титулованным клубом ЛЕ без Бонуччи
«Севилья» - «Ювентус»: справится ли «старая синьора» с самым титулованным клубом ЛЕ без Бонуччи
Испанский клуб идет за седьмым трофеем в истории.
18.05.2023 15:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Газизов проиграл дело о взыскании 89 миллионов рублей с Федуна
Газизов уже несколько раз подавал в суд на «Спартак».
18.05.2023 15:10
Футбол
автор: Александр Кожевников
Канчельскис назвал клуб, в котором Дзюба мог бы завершить карьеру
Футболист является воспитанником московского клуба.
18.05.2023 14:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Налоговая полиция Португалии провела обыски на территории стадионов «Бенфики», «Спортинга» и «Порту»
Налоговая полиция Португалии провела обыски на территории стадионов «Бенфики», «Спортинга» и «Порту»
Собрали все гранды.
18.05.2023 14:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Малком может вернуться в расположение на последние матчи сезона
Бразилец является лучшим бомбардиром чемпионата.
18.05.2023 14:39
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Арбитр Кукуляк не получит назначение на ближайшие игры РПЛ
Арбитр Кукуляк не получит назначение на ближайшие игры РПЛ
Об этом сообщил глава департамента судейства РФС.
18.05.2023 14:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика