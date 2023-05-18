Гвардиола, Артета и Эмери попали в список претендентов на звание лучшего тренера сезона в АПЛ

АПЛ огласила список номинантов на звание лучшего тренера чемпионата в сезоне-2022/23.

В него вошли Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Марку Силва («Фулхэм»).

Напомним, что «Манчестер Сити» (85 очков) лидирует в турнирной таблице за два тура до конца, «Арсенал» (81) занимает второе место, «Брайтон» (58) - шестое. «Астон Вилла» (57) - восьмое, «Ньюкасл» (66) - третье, а «Фулхэм» (51) - десятое.