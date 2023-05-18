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«Байер» - «Рома»: римлян устроит ничья для выхода в финал Лиги Европы

Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
«Байер» - «Рома»: римлян устроит ничья для выхода в финал Лиги Европы
18 мая 2023 15:36
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Сегодня, 18-го мая, на «Бай-Арене» в Леверкузене состоится ответный поединок полуфинала Лиги Европы между «Байером» и «Ромой».

В первом матче итальянский клуб одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол забил Эдоардо Бове.

В последнем матче чемпионата Германии «Байер» потеряли очки в противостоянии с не самым сильным соперником. «Фармацевты» сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1). Команда Хави Алонсо находится за пределами еврокубковой зоны.

Отметим, что «Рома» также выступает без успеха в чемпионате Италии. Команда Жозе Моуриньо идет на шестой строчке в турнирной таблице и прилично отстает от соперников из топ-4, практически потеряв шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

Главным арбитром встречи назначен словенский судья Славко Винчич.

Добавим, что ответную игру еврокубка покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 21.45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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