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Хуниор Алонсо не уверен, что останется в «Краснодаре»

Контракт парагвайца с «быками» рассчитан до лета 2025 года.
18 мая 2023 15:31
автор: Александр Кожевников

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо признался, что пока не уверен, что останется в российском клубе.

«Останусь ли я в «Краснодаре»? Решение еще не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольное составляющее. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Действующий контракт парагвайского футболиста с краснодарским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел в составе «Краснодара» 16 матчей и отметился в них одним забитым мячом.

источник: bookmakersrating.ru
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