Хуниор Алонсо не уверен, что останется в «Краснодаре»

Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо признался, что пока не уверен, что останется в российском клубе.

«Останусь ли я в «Краснодаре»? Решение еще не принято. В конце мая у меня родится сын, поэтому нужно будет переговорить с женой, посоветоваться. Нельзя принимать решение о будущем, учитывая только футбольное составляющее. Надо рассмотреть этот вопрос глобально, со всех сторон», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Действующий контракт парагвайского футболиста с краснодарским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он провел в составе «Краснодара» 16 матчей и отметился в них одним забитым мячом.